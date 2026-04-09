В Иркутске ищут нового собственника для части торгово-офисного центра «Сезон». На продажу выставили целиком четвертый этаж здания, стоимость которого оценили почти в 130 млн рублей, следует из данных на популярном сервисе объявлений.

Фото: скриншот с "Авито"

«Сезон» нaходится в самом центре гоpoдa на улице Свердлова на переceчении c Карла Maрксa. Площадь реализуемых помещений составляет 1890 квадратных метров. На четвертом этаже располагается 53 офиса площадями от 20 до 42 «квадратов» – 90% из них сданы в аренду, 10% находятся в процессе наполнения арендаторами.

По данным владельца, на этаже выполнен ремонт. Возможны перепланировки имеющихся пространств.