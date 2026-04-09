Массовый костюмированный бал под открытым небом хотят устроить в честь юбилея Иркутска

Иркутск готовится к празднованию 365-летия в 2026 году. В часть юбилея готовят различные мероприятия. Одним из них может стать массовый костюмированный бал под открытым небом. Об этом сообщили во время тематического совещания в мэрии.

«А для всех, кто любит танцевать, мы готовим особенное событие – исторический бал. Костюмы приветствуются, но не обязательны. Самое главное, чтобы это был настоящий праздник для всех горожан: сначала пары покажут мастерство, а потом пригласят каждого зрителя присоединиться. В День города мы хотим объединить разные жанры и поколения. Итогом этой большой работы станет незабываемая атмосфера, которую мы создадим вместе», – рассказала советника мэра Инга Корочкина.

Для проведения массового бала рассматривается три площадки – улица Урицкого, остров Юность и сквер Кирова. Точное место организации события и детали пока обсуждаются.