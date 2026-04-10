Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 апреля: 11 993,3701 руб/1 г золота и 192,2000/1 г серебра ЦБ РФ с 10 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 11 993,3701 руб.

1 грамм серебра - 192,2000 руб.

1 грамм платины - 5 207,7100 руб.

1 грамм палладия - 4 001,5000 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 383,2304 р. (3,30%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,6700 р. (5,88%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 316,1299 р. (6,46%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 318,3401 р. (8,64%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

