Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной на два дня

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной, которое продлится с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ распорядился приостановить боевые действия на всех направлениях.

Министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Валерию Герасимову поручено обеспечить прекращение огня в указанный период. В то же время российские войска должны быть готовы пресечь возможные провокации со стороны противника. В Кремле выразили надежду, что Украина последует примеру России и поддержит перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к «зеркальным шагам» и намерении действовать в соответствии с пасхальным перемирием, передаёт РБК. Он подчеркнул, что люди заслуживают Пасху без угроз и надеется на реальное движение к миру. По его словам, есть шанс, что после Пасхи боевые действия не возобновятся.

В прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие, приостанавливая боевые действия с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля — в то время православная Пасха отмечалась 20 апреля.

В 2026 году православная Пасха, согласно юлианскому календарю, отмечается 12 апреля. Православная церковь Украины в 2023 году перешла на новоюлианский календарь, по которому Пасха также приходится на 12 апреля.