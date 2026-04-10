«Обналичить не получится»: ЦБ запретил вывод биткоина в наличные рубли

В России операции с криптовалютами будут проходить только в безналичной форме. Возможность обмена биткоина и других цифровых активов на наличные рубли внутри страны не рассматривается. Об этом в эфире Радио РБК заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

По его словам, механизм вывода криптовалюты «в кэш» внедрять не планируется.

«У нас в России не получится. Мы всё-таки хотим, чтобы здесь контрольный механизм действовал совершенно нормально», — подчеркнул он, отвечая на вопрос о будущем российских криптообменников.

Чистюхин уточнил, что речь идёт об оплате фиатной (традиционной) валюты исключительно безналичным путём. Это решение направлено на усиление контроля за оборотом цифровых активов и борьбу с теневой экономикой.

Напомним, правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами, подготовленный Минфином совместно с Банком России. Инициатива создает прозрачные правила для работы с криптовалютой. Все сделки с цифровыми валютами предлагается проводить только через легальных посредников – биржи, брокеров, доверительных управляющих, обменники. Они будут обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

