«Путь открыт, но есть нюансы»: Иран заявил о готовности пропускать суда США через Ормузский пролив

Ормузский пролив открыт для судоходства, включая корабли США, однако для безопасного прохода необходимо согласование с иранскими военными. Об этом в интервью британскому каналу ITV заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде, передаёт "Коммерсант".

По словам дипломата, необходимость в мерах предосторожности связана с военными действиями Ирана после атаки США и Израиля, в частности с установкой мин. «Необходимо время, чтобы их убрать», — отметил он. До этого момента Тегеран готов предоставлять иностранным судам «карты и маршруты безопасного прохода».

Господин Хатибзаде подчеркнул, что разрешение распространяется на суда всех стран при условии отсутствия «враждебного поведения». Он заверил, что при соблюдении этих мер проход осуществляется в обычном режиме.

Заявление прозвучало на фоне двухнедельного перемирия, о котором объявил президент США Дональд Трамп 7 апреля.

По данным ТАСС, в рамках соглашения Иран согласился пропускать не более 15 судов в день. Ранее источники Financial Times также сообщали о планах Тегерана взимать сбор в размере $1 за каждый баррель нефти на танкерах, проходящих через залив.