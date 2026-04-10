«Квартира с историей»: недвижимость Аллы Пугачёвой выставлена на продажу за 400 млн рублей

Квартира народной артистки Аллы Пугачёвой в элитном жилом комплексе «Филипповский» в центре Москвы выставлена на продажу. Стоимость лота составляет $5 млн (около 391 млн рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на источник на рынке недвижимости.

По данным риелторов, площадь квартиры составляет 300 кв. м, в сделку также входят два машино-места. Объект расположен на высоком этаже и обладает хорошими видовыми характеристиками на столицу. Партнёр группы компаний Kalinka Полина Меделяновская отметила, что из-за видов квартира может быть продана выше рыночной стоимости, однако локация имеет свои нюансы. «Переулки Арбата сложные с точки зрения логистики», — пояснила она.

Эксперты прогнозируют, что поиск покупателя займёт от полугода. Одной из причин настороженного отношения клиентов является принадлежность недвижимости медийному лицу.

«Покупатели настороженно относятся к сделкам с медийными лицами», — подчеркнула эксперт.

Россиян помнят про «эффект Долиной» — ситуацию, когда продавец признаёт сделку недействительной и возвращает себе квартиру, но уплаченные деньги остаются у мошенников. Покупатель теряет и недвижимость, и средства. Термин стал известен после случая с известной российской певицей Ларисой Долиной в 2024 году.