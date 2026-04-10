Список дефицитных профессий в Иркутской области сократился в три раза за год

В Иркутской области за год почти в три раза сократился список дефицитных профессий – с двадцати девяти до десяти, выяснили аналитики hh.ru. Дефицитными считаются специальности, на которые приходится менее четырех резюме на одну вакансию.

В перечень по-прежнему входят врачи (1,4 резюме на вакансию), повара (3), сварщики и инженеры ПНР (по 3,3), ветеринарные врачи, электромонтажники, слесари (по 3,7), агенты по недвижимости, токари (по 3,8) и монтажники (3,9).

Из списка дефицитных выбыли главные врачи, зоотехники, дворники, мерчандайзеры, машинисты, медицинские представители, автослесари, продавцы-консультанты, геологи, фармацевты, директора магазинов, агрономы, маляры, косметологи, страховые агенты, прорабы и другие специалисты. Сейчас этих кадров достаточно для закрытия потребностей работодателей.

Наиболее высокая конкуренция за рабочие места сложилась среди упаковщиков и комплектовщиков (46,7 резюме на вакансию), администраторов (41,1), юристов (33,8), охранников (31,7), экономистов (27,6), менеджеров по закупкам (26,9), грузчиков (24,9), официантов (22,9) и технологов (22,2).

В топ-10 самых востребованных специалистов в регионе вошли водители, продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам, машинисты, повара, сварщики, разнорабочие, курьеры, электромонтажники и врачи. При этом чаще всего работу ищут менеджеры по продажам, водители, разнорабочие, администраторы, упаковщики, продавцы, официанты, курьеры, грузчики и бухгалтеры.