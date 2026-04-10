Почему малый бизнес отказывается от идеальных резюме

В условиях жесточайшего кадрового голода малый и средний бизнес в России отказывается от погони за идеальными кандидатами. Предприниматели все чаще делают ставку на «неидеальных» сотрудников — людей с перерывами в стаже, сменой профессии или зрелым возрастом. Как показало исследование Финансового университета, эта стратегия не только закрывает вакансии, но и снижает текучесть кадров, повышая производительность, передаёт газета "Ведомости".

Цифры, которые удивляют

Исследование 127 малых предприятий показало разительный контраст. Компании, нанимающие кандидатов с «дефектами резюме», имеют текучесть кадров 18% против 40% у тех, кто ищет идеальных специалистов. При этом их производительность выше: 5,8 рубля выручки на 1 рубль затрат на персонал против 5 рублей у конкурентов. Расходы на подбор и адаптацию у них также ниже на 56%.

Кто эти новые герои труда?

Родители: Вернувшись из декрета, они ценят гибкий график и проявляют высокую лояльность (текучесть среди них в 3 раза ниже средней).

«Переростки»: Люди, сменившие профессию после 35 лет.

Люди, сменившие профессию после 35 лет. Опытные кадры: Сотрудники старше 50 лет реже болеют и увольняются только по веской причине. Текучесть в компаниях, нанимающих их, на 40% ниже.

Почему это работает?

Малый бизнес гибче корпораций. Собственники лично проводят собеседования и готовы дать шанс тем, кого отсеивает автоматизированный скрининг. Для самих кандидатов такой наем — это кредит доверия, который они стремятся оправдать высокой вовлеченностью. Эксперты подтверждают: это вынужденная мера оптимизации издержек и способ найти скрытые ресурсы на перегретом рынке труда.

Напомним, в первом квартале 2026 года рынок труда в России стал рынком работодателя: число вакансий сократилось на 20%, а резюме стало больше на треть. Безработица при этом держится на историческом минимуме (2,2%). Работодатели предпочитают удерживать текущих сотрудников, массовые увольнения идут только в 2% организаций.