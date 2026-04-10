«Война на истощение»: эксперты оценили шансы перемирия между США и Ираном в 26%

Достигнутое 8 апреля перемирие между США и Ираном остается крайне хрупким. Стороны не могут согласовать базовые условия для начала полноценных переговоров, а боевые действия фактически продолжаются. Эксперты и западные СМИ сходятся во мнении: текущая пауза — это лишь тактический маневр, а не путь к миру, сообщает газета "Ведомости".

Прогнозы экспертов: «Тактическая пауза» перед новой эскалацией

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сухов называет ситуацию «тактической паузой», которая может в любой момент перерасти в новый виток бомбардировок. По его словам, требования сторон остаются «максималистскими и диаметрально противоположными», а ключевой узел разногласий — контроль над Ормузским проливом.

Президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде настроен еще более пессимистично. Он полагает, что США и Иран не смогут договориться, пока Израиль продолжает удары по «Хезболле». Эксперт уверен, что Израиль попытается саботировать сделку, если сочтет ее условия слишком мягкими для Ирана.

Прогнозные рынки оценивают вероятность того, что перемирие продержится до 21 апреля, всего в 26%. Конфликт превращается в классическую «войну на истощение».

Почему сделка буксует?

Основная проблема — отсутствие единого списка условий. США требуют от Ирана прекращения обогащения урана и закрытия ракетной программы (о чем заявил Трамп), в то время как Тегеран настаивает на уходе США из региона и закреплении договоренностей через Совбез ООН.

Ситуацию усугубляет позиция Израиля. Премьер Нетаньяху получил от Трампа заверения, что Вашингтон будет настаивать на жестких условиях для Ирана. Однако 9 апреля «Хезболла» уже возобновила боевые действия, а Израиль отказался приостанавливать операцию в Ливане, формально исключив его из режима прекращения огня.

В этих условиях предстоящие переговоры в Исламабаде вряд ли приведут к прорыву. Текущая пауза используется сторонами скорее для перегруппировки сил, чем для реального поиска компромисса.

Напомним, 8 апреля Иран объявил перемирие с США бессмысленным. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, который возглавит делегацию на переговорах 10 апреля, обвинил Вашингтон в трёх нарушениях договорённостей: агрессии против Ливана, нарушении воздушного пространства Ирана и отказе признать право страны на обогащение урана.