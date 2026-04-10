«Ростелеком» построит крупнейший в стране ЦОД за 100 млрд рублей

«Ростелеком» анонсировал строительство центра обработки данных (ЦОД) мощностью 100 МВт. Стоимость проекта, включая серверное оборудование, составит 100 млрд рублей. Об этом президент компании Михаил Осеевский рассказал на форуме Data Fusion, передаёт газета "Ведомости".

Для сравнения, предыдущий крупный объект оператора стоил 40 млрд рублей при мощности 40 МВт. Топ-менеджер отметил, что технологии развиваются стремительно, и компания делает шаг к созданию инфраструктуры нового поколения.

Государственная поддержка и энергетический вопрос

Инвестиции «Ростелекома» укладываются в государственную стратегию развития. Ранее президент Владимир Путин предложил программу строительства ЦОДов для нужд искусственного интеллекта (ИИ), чтобы стимулировать экономику и создавать рабочие места.

Замминистра энергетики Пётр Конюшенко подчеркнул, что к 2030 году вычислительные мощности российских дата-центров планируется удвоить. Ключевой задачей становится разработка оптимальной энергетической схемы. Чиновник отметил необходимость наложить «энергетическую карту» России на телекоммуникационную, чтобы выбрать лучшие точки для размещения новых объектов и обеспечить их бесперебойную работу.