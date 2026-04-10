Владимир Путин объявил пасхальное перемирие: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Владимир Путин объявил перемирие в преддверии Пасхи, Дональд Трамп устроил разнос генсеку НАТО из-за отказа Европы воевать с Ираном, банки в России с 1 июля начнут указывать ИНН при переводах через СБП, а в Иркутской области бизнесмены массово жалуются на невыплаты по госконтрактам. Подробнее – в обзоре СИА.

Пасхальное перемирие

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно вводится с 16:00 11 апреля до окончания 12 апреля 2026 года. Москва рассчитывает на то, что Украина последует ее примеру. В указанный период войска РФ остановят боевые действия на всех направлениях, но будут готовы пресекать любую агрессию противника.

Встреча-скандал

Зарубежная газета Politico со ссылкой на информированный источник сообщила, что встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме превратилась в скандал. Разговор был сплошным потоком оскорблений. Это связывают с отказом Европы участвовать в войне с Ираном.

Особенности переводов

Банки, которые участвуют в Системе быстрых платежей, с 1 июля обяжут передавать ИНН клиента при его наличии в проводимых операциях. Изменения направлены на борьбу с дропперами. ИНН является реквизитом, который поменять физическому лицу очень сложно, потому мера может быть эффективной. Заполнять ИНН нужно будет при переводах и платежах между физлицами и между юрлицами и физлицами.

Долги по госконтрактам

Предприниматели массово пожаловались бизнес-омбудсмену Иркутской области и в прокуратуру на отсутствие оплаты по госконтрактам. «Неплатежи по государственным контрактам становятся массовыми. Сразу несколько предпринимателей обратились с одинаковым вопросом: просроченная задолженность по госконтрактам. Суммы разные – от 2,5 млн до 270 млн рублей», – рассказал уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Андрей Лабыгин, отметив, что проблемой занимаются надзорные органы.

Продажа торгового центра

В Иркутске выставили на продажу часть одного из популярных торгово-офисных центров – «Сезона». Собственник планирует реализовать полностью четвертый этаж здания площадью 1890 квадратных метров, где располагается 53 помещения. 90% из них арендованы, еще 10% – в процессе заполнения. Стоимость оценили почти в 130 млн рублей.