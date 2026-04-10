Строительные ритейлеры закрывают магазины на фоне сокращения спроса на ремонт

Сеть магазинов товаров для ремонта и дома «Строительный Двор» по итогам 2025 года закрыла 98 торговых точек, а их общее число сократилось на 23% – до 322 объектов, подсчитала для «Известий» аналитическая компания Infoline. В их числе три строительные базы в Тюменской области и ХМАО, восемь супермаркетов и 87 объектов малого формата.

С уменьшением числа торговых точек столкнулись и другие игроки DIY-рынка. Количество магазинов бывшей OBI в России (сейчас сеть «ДомЛента») снизилось на 12%, до 23 гипермаркетов. При этом у нового собственника сети есть стратегия на реанимацию бизнеса, рассказал источник, знакомый с планами компании.

«Максидом», выкупивший бизнес британской Castorama, в прошлом году закрыл последний объект под брендом иностранной сети. Общее количество магазинов ритейлера сократилось с 31 в 2024 году до 30 к началу 2026-го.

Тенденция закрытия DIY-магазинов связана со структурными изменениями в отрасли, считают эксперты. Традиционный формат ритейла характеризуется высокой долей фиксированных затрат – арендных и операционных. В условиях замедления спроса, дорогих кредитов и роста расходов на логистику содержание малорентабельных точек становится непозволительной роскошью.

По итогам 2025 года совокупные продажи DIY-ритейлеров сократились на 2%, до 1,15 трлн рублей. Крупнейший игрок рынка – «Лемана Про» – сократил выручку на 6%, до 550 млрд рублей. Совокупная выручка трех компаний, управляющих экс-магазинами OBI, снизилась на 10%, до 25,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в целом по России число магазинов сокращается впервые за 25 лет на фоне наступления маркетплейсов. Компания O'STIN закрыла 62 магазина при открытии всего 19, «ВкусВилл» закрыл 286 магазинов, ретейлер Zolla также закрыл 35 торговых точек.