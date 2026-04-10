«Русал» меняет рынки сбыта: алюминий из Китая перенаправят в Японию из-за войны в Иране

Российский производитель алюминия «Русал» планирует перенаправить часть своих поставок из Китая в Японию и другие страны Азии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Решение связано с войной в Иране, которая изменила торговые потоки и привела к резкому росту цен на металл.

Причина: Китай выбирает дешёвое местное сырьё

Ключевой рынок для «Русала» сокращает закупки. Китайские потребители не готовы платить высокие премии, когда на внутреннем рынке доступен более дешёвый алюминий. В результате экспорт «Русала» в КНР, который с октября по февраль составлял 170–180 тыс. тонн в месяц, в ближайшие месяцы снизится.

Выгода: рекордные премии в Японии

Война на Ближнем Востоке нарушила поставки, и азиатские покупатели готовы платить больше. Японские компании согласились на премии в размере $350–353 за тонну — это максимум за 11 лет. Для «Русала» это выгодная возможность перенаправить потоки туда, где платят больше.

По данным Bloomberg, в марте японские производители автокомпонентов начали переговоры с «Русалом» о закупке алюминиевых сплавов. Интерес к российскому металлу также проявляют компании из Южной Кореи. Инициатива связана с перебоями поставок сырья с Ближнего Востока.