«Нефть по $120»: Goldman Sachs оценил последствия блокировки Ормузского пролива

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что если Ормузский пролив останется заблокированным еще на месяц, цены на нефть марки Brent будут удерживаться выше $100 за баррель до конца 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты банка подчеркивают, что ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной, несмотря на двухнедельное перемирие между Ираном и США. Ключевым фактором неопределенности является судьба Ормузского пролива — маршрута, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Сценарии развития событий:

Базовый прогноз: Если поставки возобновятся в середине апреля (11–12 числа), цена Brent составит $82 в третьем квартале и $80 в четвертом.

Пессимистичный сценарий: Если блокада продлится еще месяц, цены останутся выше $100 во второй половине года.

Кризисный сценарий: При более длительной блокаде стоимость топлива может взлететь до $120 за баррель.

Напомним, военная операция США и Израиля против Ирана, начавшаяся 28 февраля, уже подбросила цены с $65 до $100.

7 апреля Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие для достижения итогового соглашения, переговоры по которому могут начаться в Пакистане.

По мнению экспертов, достигнутое перемирие между США и Ираном остается крайне хрупким. Стороны не могут согласовать базовые условия для начала полноценных переговоров, а боевые действия фактически продолжаются.