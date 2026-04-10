Ассоциации ЖКХ попросили Мишустина не поддерживать законопроект о монополии «Почты России» на почтовые ящики

Ассоциации предприятий сферы ЖКХ попросили главу правительства Михаила Мишустина не поддерживать законопроект Минцифры о модернизации почтовой отрасли и системных изменениях в работе «Почты России». По мнению авторов обращения, предлагаемые нормы являются избыточными и не учитывают текущие тенденции регулирования в коммунальной отрасли. Об этом пишет газета «Известия».

Законопроект предполагает ограничение круга лиц, имеющих доступ к почтовым ящикам в многоквартирных домах, и закрепление монопольного права на их использование за «Почтой России», ее операторами и управляющими организациями. Авторы подчеркивают, что ящики относятся к общедомовому имуществу, распоряжение которым находится в компетенции общего собрания собственников.

Также представители отрасли не поддерживают норму об обязательстве УК заключать договоры с «Почтой России» на доставку платежных документов и идею закрепления права оплаты услуг ЖКХ исключительно через личные кабинеты на портале госуслуг. Они ссылаются на разъяснения пленума Верховного суда, согласно которым на потребителя не может быть возложена обязанность получать платежные документы только в бумажной или исключительно в электронной форме.

По мнению авторов обращения, замена действующего механизма информирования в системе ГИС ЖКХ на электронную почтовую систему нецелесообразна и повлечет дополнительные бюджетные расходы. Кроме того, доставка платежных документов является коммерческой услугой, и ее монополизация противоречит антимонопольному законодательству.

Ранее Минцифры направило в правительство законопроект о поддержке Почты России. Как поясняет Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, документ предусматривает запрет банковских комиссий при оплате услуг в отделениях, обязательное открытие в них пунктов выдачи заказов маркетплейсов, повышение тарифов на доставку соцвыплат и введение новых лицензионных требований для операторов рынка.