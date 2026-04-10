Иркутский аэропорт обслужил более 1 млн пассажиров за квартал: трафик вырос на 2,4%

В первом квартале 2026 года пассажиропоток Международного аэропорта Иркутск составил 1 003 140 человек, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост трафика обеспечен наращиванием международных рейсов.

Куда летают иркутяне?

Из общего числа пассажиров 708 тысяч путешествовали по России, а 295 тысяч — за границу. Международный трафик показал впечатляющую динамику, увеличившись на 14%.

Топ самых популярных направлений выглядит так:

Внутренние: Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Санкт-Петербург.

Международные: Бангкок, Пхукет, Пекин, Камрань (Вьетнам), Ташкент.

Кто возит пассажиров?

Лидером по перевозкам традиционно остается S7 Airlines (почти 500 тыс. человек). В пятерку лидеров также вошли «ИрАэро», «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии»:

S7 Airlines — 497 549 пассажиров.

ИрАэро — 142 486 пассажиров.

Аэрофлот — 133 799 пассажиров.

Россия — 43 253 пассажира.

Уральские авиалинии — 36 356 пассажиров.

Стоит отметить, что по итогам всего 2025 года аэропорт Иркутска впервые в истории перешагнул отметку в 4 млн пассажиров, обслужив 4 048 738 человек.