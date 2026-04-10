Инфляция в России в начале апреля вновь ускорилась

По данным Росстата, недельная инфляция с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% неделей ранее, а годовая достигла 5,95% после 5,86% на конец марта. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, с начала апреля цены выросли на 0,17%, с начала года — на 3,15%.

«Это показывает, что замедление инфляции пока остается неустойчивым, а годовой показатель скорее колеблется вблизи текущих уровней, чем уверенно снижается», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, по структуре рост цен остается смешанным, но уже видно, где давление на них сильнее. «В продовольственном сегменте Росстат зафиксировал рост цен на помидоры (+2,0%), морковь (+1,8%) и сахар-песок (+1,4%). При этом огурцы подешевели на 2,6%», — приводит данные аналитик. Он уточняет, что именно такие точечные снижения пока не дают продовольственной инфляции разогнаться сильнее. «Наблюдается не широкий рост цен по всей корзине, а подорожание отдельных чувствительных позиций, которые и продолжают подталкивать индекс вверх», — подчеркивает Чернов.

Аналитик обращает внимание, что самое неприятное сейчас в том, что инфляцию подталкивают не только продукты, но и услуги. «За ту же неделю путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 3,4%, санатории — на 2,1%, проживание в гостиницах и мотелях стало дороже на 1,7%», — сообщает Чернов. По его информации, одновременно бензин и дизель выросли в цене на 0,2%. «В непродовольственном сегменте динамика цен в целом оставалась более сдержанной: например, телевизоры подешевели на 0,3%, смартфоны — на 0,1%», — уточняет эксперт. «Это значит, что давление на цены все больше смещается в услуги и сезонный потребительский спрос, а не в широкий непродовольственный сегмент», — поясняет Чернов.

Эксперт подчеркивает, что для Банка России свежая статистика выглядит некомфортно.

«Инфляционные ожидания населения в марте выросли до 13,4%, а ценовые ожидания бизнеса остаются высокими на уровне 20,2%», — приводит данные аналитик. Он напоминает, что ЦБ уже три заседания подряд снижал ставку на 50 б.п., и на данный момент она составляет 15%. «На последнем заседании регулятор дал понять, что и дальше будет оценивать устойчивость замедления инфляции и динамику инфляционных ожиданий», — отмечает Чернов.

«В целом инфляция идет к цели, но этот процесс остается неровным», — считает аналитик. По его словам, последние данные показывают, что ценовое давление сохраняется. «Полностью вариант очередного снижения ставки на 50 б.п. по итогам заседания 24 апреля исключать нельзя, но и вероятность сохранения ставки на уровне 15% годовых к апрельскому заседанию сейчас заметно выросла», — прогнозирует Чернов. «В то же время шансов, что ставка будет снижена сразу на 100 б.п., мы не видим», — добавляет эксперт.

Чернов обращает внимание, что до заседания недельная статистика инфляции выйдет еще дважды. «15 и 16 апреля будут опубликованы обновленные данные инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — сообщает аналитик. По его мнению, на фоне этой информации можно будет прогнозировать следующее решение ЦБ по ставке.

«Несмотря на неровную динамику цен, прогнозируем к концу 2026 года замедление инфляции до 4,5–5,5%», — заключает Владимир Чернов.