МВФ предупредил о замедлении мировой экономики из-за войны с Ираном

МВФ уже фактически подтвердил, что война США и Израиля против Ирана ухудшит мировой прогноз. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, в январе фонд ждал роста мировой экономики на 3,3% в 2026 году и на 3,2% в 2027 году.

«Теперь глава МВФ Кристалина Георгиева прямо говорит, что даже при быстром завершении конфликта прогноз придется понижать, а инфляцию, наоборот, повышать», — поясняет эксперт.

По словам Чернова, основная причина снижения прогноза темпов роста мировой экономики в 2026 году заключается в том, что удар пришелся по нефти, газу, удобрениям, логистике и финансовым условиям сразу. «Сам МВФ в конце марта писал, что война уже усиливает инфляционные риски и ужесточает финансовые условия во всем мире», — напоминает аналитик.

Эксперт обращает внимание на прогнозы других международных организаций. «Всемирный банк в январе ожидал рост мировой экономики на 2,7% в 2025–2026 годах и отдельно указывал, что геополитические конфликты остаются ключевым риском», — приводит данные Чернов. Он добавляет, что ОЭСР в мартовском прогнозе заложила рост мирового ВВП на 2,9% в 2026 году, отметив, что конфликт на Ближнем Востоке через скачок цен на энергию и перебои поставок давит на спрос и ускоряет инфляцию.

«При более затяжном шоке, по оценке ОЭСР, мировой ВВП может оказаться еще на 0,5% ниже», — уточняет аналитик.

«В базовый прогноз закладываем снижение ориентира МВФ по росту мировой экономики на 2026 год с 3,3% до 3,0–3,1%», — сообщает Чернов. По его мнению, если перемирие окажется коротким и нефть надолго закрепится заметно выше комфортных уровней, снижение может достичь 2,8–2,9%.

«Главный риск сейчас не только в дорогой нефти, но и в том, что этот шок быстро переходит в инфляцию, ставки и более слабый мировой спрос», — заключает Владимир Чернов.