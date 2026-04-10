Праздничную подсветку включат на телебашнях в Иркутске и Братске в День космонавтики

12 апреля на двух телебашнях региона в Иркутске и Братске зажгут архитектурно-художественную подсветку в честь 65-й годовщины первого полета человека в космос. Об этом сообщили в региональном правительстве.

На световом панно появится обратный отсчет, надпись «Поехали!», изображение взлетающей ракеты «Восток, на фоне мерцающих звезд – «12 апреля – День космонавтики», поток падающих звезд.

Праздничный сценарий подсветки будет работать с 21:00 до 23:00 по местному времени.

Аналогичные мероприятия пройдут на башнях и в других российских городах – Улан-Удэ, Новосибирске, Омске, Астрахани, Благовещенске, Мурманске, Сочи, Оренбурге, Пензе, Перми, Казани и прочих.