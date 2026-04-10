Продолжит ли рубль укрепление?

Биржевой курс юаня в ходе торгов 9 апреля снижается к 11,4 рубля. Как отмечает Наталья Мильчакова, аналитик Freedom Finance Global, доллар США в паре с российской валютой опустился до 78, а евро колеблется чуть выше 91.

«С начала апреля рубль почти непрерывно дорожает, хотя обычно корректируется по окончании налогового периода», — поясняет эксперт. По словам Мильчаковой, поддержку курсу оказывают высокие цены на нефть.

Аналитик приводит данные Reuters: «Urals на фоне блокировки Ормузского пролива в марте продавалась в среднем по $77 за баррель». Она уточняет, что это обеспечивало дополнительный приток экспортной валютной выручки в российский бюджет, в котором стоимость нефти заложена на уровне $59.

«Приостановка Минфином операций на валютном рынке косвенно способствует укреплению рубля», — подчеркивает Мильчакова. По ее мнению, ускорение недельной инфляции с 0,17% до 0,19% позволяет предположить, что рынок прогнозирует паузу в снижении ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания 24 апреля.

Эксперт обращает внимание, что сообщения западных и российских СМИ о том, что Украина предлагает России и США возобновить трехсторонние переговоры, пока не получили официального ответа ни в Москве, ни в Вашингтоне. «Соответствующие ожидания также благоприятны для рубля», — считает Мильчакова.

«Мы полагаем, что во второй половине апреля на курс продолжат влиять уже действующие внешнеполитические факторы, а также связанные с корректировкой ДКП ожидания», — говорит аналитик. По ее словам, если ЦБ вновь снизит ставку на 0,5 процентного пункта, но направит рынку жесткий или хотя бы умеренно жесткий сигнал, рубль может продолжить укрепление.

«Но главным драйвером для рубля в ближайшие недели останется динамика цен на нефть», — подчеркивает Мильчакова. Она прогнозирует, что если по окончании иранского конфликта, которое мы считаем вероятным уже в этом месяце, цены удержатся выше $75 за баррель, рубль получит значимую поддержку.

«Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на ближайшие дни: 77,5–80, 90–93 и 11,2–11,6 соответственно», — заключает Наталья Мильчакова.