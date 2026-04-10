Шелеховчане в 5-й раз пришли на «День донора»

Компания завершила весенний этап ежегодной акции «День донора». В этом сезоне 360 сотрудников РУСАЛа и Эн+ сдали 162 литра крови, 57 человек присоединились к Федеральному регистру доноров костного мозга.

Акция состоялась при участии региональных центров крови в Шелехове, Ачинске, Братске, Каменске-Уральском, Красноярске, Москве и Новокузнецке, в основном на базе медицинских центров компании. Все участники прошли обязательные этапы подготовки, включая медицинский осмотр и консультацию с врачом.

Как отметила исполнительный директор фонда «Центр социальных программ» РУСАЛа Елена Тарасова, ключевой задачей акции остается расширение регистра доноров костного мозга, что напрямую повышает шансы пациентов с онкологическими и тяжелыми заболеваниями крови на спасение. По ее словам, проведение акции в офисах и на производственных площадках делает участие максимально доступным, а для многих сотрудников становится отправной точкой для регулярной волонтерской деятельности.

За все время проведения «Дня донора» участие в акции приняли почти 1900 человек, из которых 400 вошли в регистр доноров костного мозга. Как правило, акция проходит два раза в год – весной и осенью.

В Шелехове сдали свою кровь 64 человека, 13 из них впервые стали участниками благотворительного мероприятия, зная, что могут спасти чью-то жизнь.

«День донора» – это системный проект Фонда «Центр социальных программ», который более 20 лет назад создал промышленник Олег Дерипаска. Акция направлена на популяризацию и развитие донорства крови и костного мозга среди сотрудников компаний РУСАЛ и Эн+.