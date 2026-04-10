«Заповедное Прибайкалье» объяснилось за установку туалетов у сакральных мест на Байкале

В минувшем зимнем туристическом сезоне на льду озера Байкал рядом с островом Ольхон Иркутской области появились санитарные зоны в нескольких метрах от сакральных мест. Их размещение вызвало общественный резонанс – люди массово стали возмущаться, что туалетам не место рядом со святынями. Установило объекты «Заповедное Прибайкалье», которое накануне в рамках онлайн-встречи представителей общественных организаций объяснились за свои действия.

«Если речь о санитарной зоне на льду неподалеку от скалы Шаманка, то она устанавливается регулярно и сезонно по просьбам местных жителей и участников туротрасли региона именно для того, чтобы люди справляли естественную нужду не на лед в ближайших торосах или гротах возле объекта интереса.

Не стоит забывать и про контроль со стороны природоохранной прокуратуры – надзорное ведомство тоже имеет свою позицию по обеспечению турмаршрутов санитарными зонами и прочей инфраструктурой», – отметила и. о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина.

При этом она подчеркнула, что если есть обоснованная и сформулированная позиция по переносу санзон, то специалисты учреждения готовы принять ее к рассмотрению, проанализировать другие приемлемые варианты.

В организации пояснили, что санитарные зоны устанавливаются там, где они максимально востребованы. Они нужны, чтобы предотвращать попадание отходов жизнедеятельности человека на лед, в почву или грунтовые воды. Также места для туалетов выбираются с учетом возможности их обслуживания с применением техники и без нанесения вреда экологии.

Устанавливая санзоны в популярных туристических точках, организация старается оградить гостей от вынужденного осквернения значимых для местных жителей объектов и при этом соблюсти санитарно-эпидемиологическую безопасность, резюмировала Светлана Бабина.