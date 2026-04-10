Более 3 тысяч потребителей подключила ИЭСК к сетям с начала года

За 1 квартал специалистами иркутской электросетевой компании выполнены 3 169 заявок на технологическое присоединение. Тем самым ИЭСК подтверждает и на 2026 год один из главных приоритетов предыдущего года – исполнение обязательств по технологическому присоединению потребителей.

«Мы отмечаем, что спрос на услугу технологического присоединения не снижается и даже отмечаем рост – в сравнении с первым кварталом 2025 года, в этом квартале поступило более чем на 25% заявок больше. Мы в установленные законом сроки выполняем свои обязательства, как на первичное подключение, так и на увеличение мощности», – отмечает Сергей Ересов, заместитель генерального директора ИЭСК по развитию и технологическому присоединению.

Кроме того, этой зимой сетевики зафиксировали новый тренд – в 2,5 раза увеличилось количество заявок на увеличение мощности. Всего поступило больше 1200 таких заявок.

Помимо объектов индивидуального жилого строительства ИЭСК подключает социально-значимые объекты, предприятия малого и среднего бизнеса, жилые комплексы и другие объекты.

Напомним, что 2025 год компания завершила с рекордным показателем: 22 тыс. подключений, в том числе, закрыв практически все просроченные обязательства. Одновременно велась модернизация сетевой инфраструктуры: установка мощных трансформаторов в Хомутово, Урике, Столбово, Маркова и других посёлках улучшила энергоснабжение проблемных территорий. Итоги минувшей зимы доказали результативность этой работы: даже с учётом новых потребителей сети уверенно справились с сезонными пиковыми нагрузками.