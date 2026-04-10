Депутаты думы Братска побывали на ТЭЦ-6

Прямой конструктивный диалог между энергетиками Эн+ и городской властью перешел из кабинетов на производственные площадки. Депутаты думы Братска побывали с экскурсией на ТЭЦ-6 и оценили реализацию масштабной инвестиционной программы в сфере теплоснабжения. Благодаря поддержке депутатского корпуса и администрации, инвестиции в тепло- и энергоструктуру города превысят 1,6 млрд рублей в этом году.

Знакомство с производственным циклом началось с угольного склада. Его составляют до 370 тыс. тонн топлива. Чтобы в домах братчан было тепло и светло, ТЭЦ-6 ежегодно сжигает около миллиона тонн угля. В котлотурбинном цехе депутаты оценили технологическую мощь оборудования. Давление пара в агрегатах достигает 140 атмосфер. Эта нагрузка сопоставима с давлением в мировом океане на глубине 1,4 км.

Особое внимание уделили экологической модернизации и работе очистных установок. Народным избранникам продемонстрировали строительную площадку четвертого электрофильтра и уловленную золу, которая была отделена от дымовых газов. Работа установок на ТЭЦ-6 ежегодно предотвращает попадание в атмосферы Братска более 35 тонн золы, а ввод нового фильтра к концу года увеличит КПД очистки на четвертом котлоагрегате до 99,3%. Финальной точкой стал главный щит управления, где гостям представили процесс цифровизации – замену аналоговых приборов современными отечественными разработками, обеспечивающими технологический суверенитет станции.

«Депутатский корпус убедился, насколько открыто ТЭЦ-6 реализует свои инвестиционные и экологические программы. Мы получили исчерпывающие ответы на все вопросы, в том числе детальный график ремонтов, и продолжим контролировать выполнение этих работ на постоянной основе. Благодарим компанию за конструктивный диалог и готовность идти навстречу городу – такая совместная работа крайне важна для Братска», – отметила председатель думы Братска Ольга Янькова.

«Меня впечатлила высокая культура производства на ТЭЦ-6 и ответственное отношение коллектива к своему непростому труду. Мы наглядно увидели, что плановая модернизация идет полным ходом: строящиеся электрофильтры обеспечат три уровня очистки, исключая попадание золы в атмосферу. Можно уверенно сказать, что сегодня экологическая безопасность предприятия находится на очень высоком уровне», – подчеркнул депутат дум Братска Сергей Гришин.