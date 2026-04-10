График выплат пенсий в Иркутской области скорректируют из-за майских праздников

Отделение Социального фонда России по Иркутской области предупредило жителей региона об изменении графика выплат пенсий и пособий в связи с предстоящими майскими праздниками. Об этом сообщается в официальном обращении пресс-службы ведомства.

Новый график досрочных выплат будет направлен после 20 апреля. В региональном отделении призвали жителей ориентироваться именно на местную информацию, поскольку сроки выплат в субъектах отличаются от федеральных.

«В каждом регионе своя специфика, в то время как федеральные релизы отражают общую картину по стране», – пояснили в пресс-службе ОСФР по Иркутской области.

Точные даты досрочных перечислений пока не называются. Информация появится на следующей неделе. Жителей региона просят следить за обновлениями.