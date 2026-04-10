Более 4 тысяч предпринимателей стали участниками «Альфа-Конфы» в Иркутске

В Иркутске состоялась крупная деловая конференция для представителей малого и среднего предпринимательства «Альфа-Конфа», объединившая более 4 тысяч участников со всего региона. Организатором мероприятия выступил «Альфа-Банк», который проводит серию бесплатных конференций по всей стране в рамках поддержки общегосударственных проектов по развитию малого предпринимательства.

«Для Иркутской области это большое событие и возможность объединить предпринимательское сообщество, обменяться опытом, получить новые идеи для развития. Особая честь для региона – принимать на иркутской земле уважаемых спикеров – лидеров бизнеса, экспертов», – поприветствовал участников по видеосвязи губернатор Игорь Кобзев.

Министр экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский, принявший участие в мероприятии, подчеркнул, что поддержка малого и среднего предпринимательства остается одним из приоритетов работы правительства региона.

«Мы видим, как быстро меняются внешние условия, и вместе с бизнесом ищем эффективные решения», – отметил министр.

«Альфа-Конфа» проходит в Приангарье уже в третий раз. В этом году главной темой конференции стал «культ бизнеса». Для предпринимателей выступили известные спикеры и эксперты, рассказавшие о масштабировании, современных инструментах маркетинга, продажах и управлении командой.