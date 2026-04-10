Иркутская область нарастила экспорт масложировой продукции почти вдвое с начала 2026 года

Иркутская область по итогам первого квартала 2026 года значительно нарастила внешнеторговые показатели в агропромышленном комплексе. Суммарный объем экспорта вырос почти на 60% и составил 22,3 миллиона долларов, что в 1,6 раза выше аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном минсельхозе.

Основной объем поставок пришелся на масложировую продукцию – почти 70% от всего экспорта АПК. Рост экспорта этого сегмента в сравнении с первым кварталом прошлого года увеличился почти в два раза. Ключевым событием стал рывок в экспорте рапсового масла: в отчетном периоде его поставили на 8,4 млн долларов, тогда как годом ранее поставок этой продукции не было.

«Учитывая динамику первого квартала и высокий спрос на региональную продукцию АПК в Азии, прогнозируемый показатель на 2026 год выглядит выполнимым», – отметила заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Анна Турушева.

Традиционным лидером среди партнеров остается Китай, куда поставляется 68% экспортируемой продукции АПК Приангарья. Значительные партии также экспортируются в Монголию, Беларусь и Казахстан.