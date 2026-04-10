«Худший показатель с 2006 года»: почему предприниматели массово теряют веру в торговлю

В I квартале 2026 года индекс предпринимательской уверенности в торговле рухнул до минус 8 пунктов. Это на 4 пункта ниже, чем год назад, и худший результат за последние 18 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росстат.

Причины пессимизма: падение спроса и замедление рынка

Отрицательное значение индекса означает, что количество пессимистов среди предпринимателей превысило число оптимистов. Эксперты связывают это с общим охлаждением рынка: если в 2024 году оборот розничной торговли вырос на 7,7%, то в 2025-м — всего на 2,6%, а в начале 2026-го динамика и вовсе упала до 0,5%.

Падение покупательской активности вызвано высокой инфляцией и дорогими кредитами. Дополнительным ударом стал уход иностранных брендов: товары теперь доступны только онлайн через параллельный импорт, что отпугивает разборчивых покупателей.

Светлое пятно: бум маркетплейсов

На фоне стагнации традиционного ритейла электронная коммерция остается драйвером роста. В 2025 году оборот e-commerce составил 11,5 трлн рублей (+28% к прошлому году), а его доля в общем обороте торговли выросла до 18,8%.

Однако и здесь темпы замедляются (в 2024 году рост составлял 41%). Причина та же — падение спроса. При этом рынок монополизируется: на маркетплейсы приходится почти 96% всех онлайн-продаж. Небольшие интернет-магазины не выдерживают конкуренции и высоких процентных ставок.

«Государственная поддержка небольших ретейлеров недостаточна. Мы ожидаем, что по итогам года рынок электронной коммерции может вырасти на 33–36% на фоне снижения ставок и замедления инфляции», — заключает эксперт Наталья Мильчакова.