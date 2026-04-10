«Мира», «Марсианин» и «Комета»: какой космический контент смотрели, читали и слушали иркутяне

Аналитики МТС на основе данных сервисов онлайн-кинотеатра «КИОН», книжного сервиса «КИОН Строки» и стриминга «КИОН Музыка» ко Дню космонавтики проанализировали интересы жителей Приангарья и выяснили, какой контент на космическую тематику иркутяне смотрели, читали и слушали чаще и какие фильмы, книги и треки оказались самыми востребованными.

Самыми популярными фильмами космической тематики среди жителей Иркутской области стали российский научно-фантастический фильм-катастрофа «Мира» (12+), фантастика режиссера Роланда Эммериха с Хэлли Берри в главной роли «Падение Луны» (16+) и фантастика в стилистике документального фильма «За пределами Вселенной» (12+). В топ-5 также вошли «Обитаемый остров. Планета Саракш» и «Гравитация».

По данным МТС, читательские предпочтения жителей региона сфокусировались как на книгах в жанре нон-фикшн о Вселенной и устройстве космоса, так и на художественных историях о выживании и освоении других планет. Самыми популярными книгами у жителей Приангарья стали роман американского писателя Энди Вейера в жанре фантастики «Марсианин» и научно-популярное произведение Энн Друян про космическую эволюцию, происхождение жизни, науку и будущее человечества «Космос. Возможные миры». На третьем месте познавательная книга для детей космической серии «Энциклопедия для маленьких почемучек. Космос» Анастасии Лобко и Леонида Свеженца.

В преддверии Дня космонавтики «КИОН Музыка» проанализировала прослушивания треков, тексты которых связаны с космосом. В рейтинг самых популярных синглов Иркутской области вошли песня JONY «Комета», «Звёзды 3000» от группы «Смысловые галлюцинации» и «Гагарин» в исполнении MIA BOYKA.

Для аналитики использовались данные об использовании развлекательных сервисов, входящих в группу МТС, в период с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года.