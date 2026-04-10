Почта России выпустила марку с картиной иркутского художника

Почта России ввела в обращение художественную марку с картиной уроженца Иркутской области, живописца и графика Александра Муравьева. Миниатюра продолжила серию «Современное искусство России», сообщили в компании.

На марке изображена картина «Осень», написанная художником в 2000 году. Тираж составил 51 тыс. экземпляров, номинал – 80 рублей. Филателистическую продукцию можно приобрести в центральном почтовом отделении Иркутска по адресу: улица Российская, 17.

«Не во всех уголках нашей большой страны есть художественные музеи, а вот письма с красивыми марками Почта России доставляет в любой населенный пункт, даже самый отдаленный. Так, через конверты и марки любой человек может прикоснуться к искусству», – подчеркнул директор УФПС Иркутской области Руслан Полетаев.

В компании отметили, что популяризация культуры и истории России через филателию является важным направлением работы. Государственные знаки почтовой оплаты в стране выпускает АО «Марка» – дочерняя компания Почты России.