35% иркутян мечтают о полете в космос

35% экономически активных жителей Иркутска заявили о желании полететь в космос, 53% такой возможности не хотели бы, показал опрос SuperJob. Мужчины мечтают об орбите почти вдвое чаще женщин: 45% против 26% соответственно.

«Молодежь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений: 46% против 31% среди тех, кому за 45», – говорится в исследовании. Чем выше доход, тем сильнее тяга к звездам: среди зарабатывающих до 100 тыс. рублей в месяц таких 30%, а среди горожан с доходом от 150 тыс. – уже 42%.

Среди обладателей высшего образования космических романтиков оказалось 40 процентов, а среди закончивших колледжи – 29%. Чаще других отправиться в космос хотят системные администраторы (53%), программисты (49%) и инженерно-технические работники (41%). Меньше всего желающих – среди медицинских сестер (14%) и секретарей (17%).