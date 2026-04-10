Водители ИНК станут участниками съёмок фильма с Иваном Добронравовым и Юлией Снигирь

Водители Иркутской нефтяной компании (ИНК) примут участие в съёмках полнометражного художественного фильма «Зимник» с Иваном Добронравовым и Юлией Снигирь.

Сотрудники компании, местные жители, появятся в сценах спасения главных героев. Участие водителей, работающих на реальной технике и хорошо знакомых с условиями северных дорог, добавит эпизодам особую достоверность и атмосферу настоящей работы на зимниках.

Фильм «Зимник» — драматическая история, основанная на реальных событиях 2021 года. В центре сюжета — дальнобойщик из Якутии, который ради спасения сына решается на рискованный путь и в одиночку перегоняет грейдер по тающему зимнику из Якутска в Билибино. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Съёмки проходят в Якутске, близлежащих населённых пунктах и на зимних автодорогах.

Режиссёром‑постановщиком картины выступает Марина Мельник (Овчинникова), лауреат премии «Золотой орёл‑2024» в номинации «Лучший документальный фильм». Креативный продюсер проекта — режиссёр, сценарист и продюсер Егор Кончаловский. Оператор‑постановщик — Максим Арбугаев, номинант на премию «Оскар» и лауреат международных кинофестивалей «Санденс» и «Берлинале». Главные роли исполняют Иван Добронравов и Юлия Снигирь. Также в проекте задействованы Михаил Тройник, Аскар Ильясов, Алексей Шевченков и другие актёры.

Для ИНК участие в проекте имеет особое значение. Якутия — одна из территорий присутствия компании, и фильм станет ещё одной возможностью показать уникальную природу республики, суровую красоту северных дорог и труд людей, которые ежедневно работают в этих условиях.

Компания активно поддерживает инициативы в сфере кино и развития региональной культуры. В частности, ИНК сотрудничает с иркутскими режиссёрами и продюсерами, а также реализует собственные корпоративные кинопроекты.