Перемирие США и Ирана пока выглядит слишком шатким

Индекс Мосбиржи в пятницу утром, 10 апреля, прибавляет 0,48% и держится у 2747 пунктов. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, рынок растет в первую очередь за счет сырьевого блока.

«Brent поднимается на 1,01% до $96,89 за баррель, Urals дорожает на 0,41% до $94,68, газ в Европе прибавляет 0,51% и держится у $540 за тыс. куб. м», — приводит данные эксперт. По его словам, на этом инвесторы снова идут в экспортеров и в бумаги, которые чувствительны к нефти, газу и металлам.

Чернов обращает внимание, что рубль при этом тоже крепкий. «Доллар снижается на 0,27% до 77,41 рубля, евро — на 0,36% до 90,48», — уточняет аналитик. Он добавляет, что золото, наоборот, корректируется на 0,58% до $4790 за унцию, и это сразу бьет по части золотодобытчиков.

В лидеры роста, по информации эксперта, вышли Транснефть-п (+0,46%), НЛМК (+0,35%), НОВАТЭК (+0,35%), Северсталь (+0,34%) и РУСАЛ (+0,33%). «У Транснефти драйвером остается дорогая нефть и возобновление работы терминала в Усть-Луге», — поясняет Чернов.

Аналитик отмечает, что НОВАТЭК растет не только из-за дивидендной отсечки, но и вслед за газом, а также на фоне новостей о возобновлении отгрузок через Усть-Лугу после паузы из-за атак. «Акции РУСАЛа поддерживает рост стоимости алюминия на 1,62% до $3447 за тонну», — уточняет Чернов. По его словам, НЛМК и Северсталь рынок подтягивает вместе со всем металлическим блоком, который сегодня выглядит лучше рынка в целом.

В аутсайдерах в пятницу утром, по данным эксперта, оказались Самолет (-2,38%), Юнипро (-0,72%), Аэрофлот (-0,53%), VK (-0,39%) и Селигдар (-0,33%). «Аэрофлот дешевеет на фоне роста нефти, потому что это прямой риск для цены авиакеросина и будущих расходов компании на топливо», — поясняет Чернов. Он добавляет, что стоимость бумаг Селигдара идет вниз следом за ценами на золото.

Говоря о корпоративных событиях, аналитик отмечает, что сегодня наиболее важны НОВАТЭК и Полюс. «По Полюсу совет директоров рассмотрит дивиденды за 4 квартал 2025 года», — сообщает Чернов. Он напоминает, что компания уже выплатила 70,85 рубля за первое полугодие и 36 рублей за 9 месяцев.

«Если исходить из действующей политики с выплатой 30% EBITDA и EBITDA за 2025 год на уровне $6347 млн, рынок ждет еще примерно 55–60 рублей на акцию за 4 квартал», — прогнозирует эксперт. По его оценке, тогда суммарно за 2025 год может получиться около 162–167 рублей на акцию, или примерно 7,3–7,5% к цене закрытия 9 апреля. «Это моя оценка по текущей политике компании и уже выплаченным дивидендам», — уточняет Чернов.

Аналитик обращает внимание, что по НОВАТЭКу сегодня последний день под дивиденды за 2025 год. «Финальная выплата уже утверждена на уровне 47,23 рубля на акцию, а суммарно за 2025 год выходит 82,73 рубля», — приводит данные Чернов. По его словам, при текущей цене около 1255 рублей это дает около 3,8% по финальной выплате и около 6,6% по всему году.

Чернов отмечает, что во внешнем фоне рынок продолжает смотреть на переговоры США и Ирана в Исламабаде. «Риторика Дональда Трампа за последние дни стала жестче, при этом Израиль продолжает удары по Ливану, а Тегеран уже увязывает переговорный трек с прекращением этих атак», — поясняет эксперт. «Для нефти это означает, что геополитическая премия никуда не ушла», — подчеркивает аналитик.

«МВФ уже прямо предупреждал, что устойчивый рост цен на нефть на 10% может добавить мировой инфляции 0,4 п.п. и снизить мировой выпуск на 0,1–0,2 п.п.», — напоминает Чернов. Поэтому, по его мнению, на оставшуюся сессию фон для Мосбиржи остается скорее умеренно позитивным, пока нефть держится высоко, но к вечеру волатильность может снова вырасти из-за любых новостей по Исламабаду и Ближнему Востоку.

«Сегодня жду торги по индексу Мосбиржи в диапазоне 2700–2800 пунктов, курс доллара ожидаю в коридоре 77–79 рублей, а стоимость Brent, вероятно, продолжит торговаться в районе $90–100 за баррель», — заключает Владимир Чернов.