«Ситуация на грани катастрофы»: Приангарью не хватает миллиардов на проведение отопительного сезона

Авария в Бодайбо была лишь «тренировкой». К предстоящему отопительному сезону 2026–2027 годов регион подходит с худшими показателями за всю историю наблюдений. Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Суханов бьёт тревогу: денег катастрофически не хватает даже на первый квартал, а износ инфраструктуры достиг критической точки.

Иркутской области не хватает внушительной суммы на организацию и проведение отопительного сезона 2026-2027 годов. На комитете по собственности и экономической политике Заксобрания Приангарья Александр Суханов рассказал о проблеме и представил конкретные цифры. По его словам, о ситуации проинформированы аппарат президента Российской Федерации и другие федеральные структуры.

«Сегодня многие говорят, что авария в Бодайбо была для нас некой тренировкой, потому что на следующий отопительный сезон мы выходим с гораздо худшими параметрами. <…> Мы понимаем, что ситуация ухудшается и с состоянием коммунальной инфраструктуры, и с финансированием», – заявил спикер.

В настоящее время в 42 муниципалитетах региона насчитывается 3,5 тысячи соцобъектов и 23 тысячи домов, теплом их обеспечивают 933 котельных и 14 ТЭЦ. В семи муниципалитетах сегодня действует режим повышенной готовности, в одном – ЧС, что связано с отсутствием должного запаса топлива на фоне дефицита финансов. По словам Александра Суханова, с 1 сентября 2025 года по текущую дату количество технологических нарушений выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого отопительного сезона. Регион попал на особый контроль министерства строительства и ЖКХ РФ.

Как отметил зампредседателя правительства, в бюджете остро не хватает средств на возмещение недополученных доходов предприятиям коммунального хозяйства. На эти цели сегодня в нем предусмотрено 5,16 млрд рублей – сюда входят возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и топливная субсидия.

При этом, как признал он, по подсчетам службы по тарифам, расчетная сумма выпадающих доходов составляет 11,14 млрд рублей. А с учетом задолженности бюджета за 2025 год в 2,35 млрд рублей общая сумма должна составлять 13,23 млрд рублей.

По предварительным оценке, дополнительная потребность в финансах для выплаты субсидии за 2026 год в полном объеме равна 8,65 млрд рублей. Имеющихся же средств, по словам Суханова, недостаточно даже для выплаты субсидии за первый квартал 2026 года.

«Недофинансирование субсидии влечет за собой некачественное предоставление коммунальных услуг, возникновение ЧС на территории Иркутской области, и как следствие – социальную напряженность в регионе, а также срыв подготовки к отопительном сезону 2026–2027 годов, в том числе проведения ремонтов, невозможность сформировать нормативный запас топлива. А кроме того – невыплату зарплаты работникам ресурсоснабжающих организаций – это мы уже сегодня наблюдаем, – налогов, обязательств по погашению кредитов и иных платежей», – подчеркнул зампредседателя правительства региона.

Чтобы сформировать аварийно-технический запас топлива для начала грядущего отопительного периода и его проведения до новогодних праздников включительно, по предварит оценке, требуется 570 млн рублей.

Нет средств и на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону, а также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры: если в 2024 и 2025 годах на эти цели выделялось примерно по 800 млн рублей, то в бюджете 2026 года такая статья расходов, по словам Александра Суханова, отсутствует.

«Это о том, как мы готовимся к предстоящему отопительному периоду, – никак», – добавил спикер.

На сегодняшний день в регионе насчитывается 194 ресурсоснабжающих организации: если у крупных есть шансы взять кредиты и продолжить работу, то небольшие в текущих реалиях рискуют не выйти на следующий отопительный сезон.

При этом, как отметил Александр Суханов, ведется работа для поиска источников финансирования и приоритезации расходов.

«Мы точно не сидим сложа руки и не ждем, когда у нас на улице перевернется КАМАЗ с деньгами. Работаем над этим», – резюмировал спикер, отметив, что «ситуация находится на грани катастрофы» и самостоятельно министерство с ней не справится, выхода из нее не видит.

Депутаты пообещали включиться в работу и помочь разобраться со сложившимися проблемами.