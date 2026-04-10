36 проектов развития городской среды реализовано в Иркутской области в 2025 году при участии Эн+

В Приангарье показали, как инициативные жители могут превратить свои идеи в реальные проекты при содействии ответственного бизнеса и государства. Совместный механизм финансирования уже помогает воплощать в жизнь предложения людей, которые действительно заботятся о своем районе. Так, энергохолдинг Эн+ финансово поддержал проекты развития городов Иркутской области в прошлом году. Средства пошли на ремонт дорог, установку детских и спортивных площадок, благоустройство скверов и парков, модернизацию соцобъектов.

Конкурс инициативных проектов «Есть решение» проводится с 2022 года. Его особенность в том, что местные жители сами определяют, что именно хотят улучшить в родном городе или поселке. Они должны оформить свою идею в проект и предоставить стартовый взнос не менее 10% всей стоимости – это могут быть как личные средства инициаторов, так и спонсорская помощь, которую в том числе оказывает Эн+. В 2025 году ее размер составил более 16 млн рублей. Оставшаяся часть денег поступила из регионального и муниципального бюджетов.

В Иркутске заменили игровые комплексы в парке «Авиатор» в мкр Солнечный и на детской площадке в сквере «Бульвар Постышева», детскую площадку установили на озелененной территории в мкр Падь Грязнуха. Отремонтировали колонны и обновили настил в сквере у драмтеатра им. Охлопкова, привели в порядок напольное покрытие возле амфитеатра на острове Юность.

«Я часто провожу время в сквере недалеко от иркутского драмтеатра. Это сердце нашего города, и видеть его в запустении было очень грустно. Поэтому я, конечно, с особым теплом и радостью наблюдала за ходом его возрождения. Здесь привели в порядок фонари, ограждения, скамейки. Позаботились не только об уюте, но и о красоте – бережно восстановили детали колоннады, установили архитектурные формы. Большое спасибо за новый облик этого сквера», – рассказала иркутянка Галина Дорош, член инициативной группы, ведущий инженер Управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «ЭН+ УГОЛЬ».

В Ангарске создали спортплощадку с искусственным футбольным покрытием в микрорайоне Юго-Восточный, установили брусья, спортивный батут со страховочными матами и другое специализированное оборудование в спорткомплексе для занятий гимнастикой. Также благоустроили сквер Космонавтики, оборудовали детский сад №105 для детей с ограниченными возможностями необходимыми материалами и техникой, в том числе медицинской.

Больше всего проектов воплотили в жизнь в Усть-Илимске. Там было проведено благоустройство сквера на ул. 50 лет ВЛКСМ, обновлена территория у дома спорта «Гренада». Кроме того, привели в порядок пешеходные тропинки, благоустроили детские и спортивные площадки в разных микрорайонах города, отремонтировали бассейн в детском саду «Аленький цветочек».

По словам заведующей детским садом №29 «Аленький цветочек», инициатора проекта Дарьи Шадриной, бассейну уже больше 40 лет, и этот ремонт для него первый, но очень нужный.

«Я считаю, нашему саду очень повезло, что мы можем здесь учить детей плавать. И эту возможность мы используем, занятия проводятся ежедневно. А новая плитка, сантехника не только снимают вопросы безопасности, но и в целом создают совсем другое настроение у детей при занятиях спортом. Когда мы начинали этот проект, было немного страшно, но нас поддержали энергетики, администрация, наши депутаты и правительство. Для нас честь, что выбрали именно наш проект, это пример для других, что все реально. Теперь готовим еще один – на создание спортивной площадки», – отметила Дарья Шадрина.

Кроме этого, при поддержке энергохолдинга отремонтировали дороги в Усолье-Сибирском и Железногорске-Илимском, установили детские и спортивные площадки в Черемхово, оборудовали комнату досуга в детском саду Свирска, провели благоустройство в Тулуне и Тулунском районе.

Эн+ ежегодно участвует в конкурсе «Есть решение» как партнер. За три года его существования компания поддержала более сотни проектов, в которые вложила около 40 млн рублей. Развитие городской среды занимает важное место в социальной политике основанного Олегом Дерипаской энергохолдинга. Компания участвует в формировании комфортных общественных территорий, парков и зелёных зон, вкладывается в обустройство игровых и рекреационных площадок, а также развитие социальных, спортивных и медицинских объектов.

В этом году при поддержке Эн+ будет реализовано 33 инициативных проекта, направленных на создание современных спортивных и детских площадок, ремонт дорог и тротуаров, развитие образовательной инфраструктуры и благоустройство общественных пространств. На эти цели компания направит около 16 млн рублей.