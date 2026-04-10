Вьетнам стал лидером спроса у российских туристов на майские праздники

Вьетнам возглавил рейтинг самых популярных азиатских направлений у российских туристов на майские праздники, обогнав традиционного лидера Таиланд, свидетельствуют данные туроператоров. Спрос на страну вырос в 3,2 раза по сравнению с прошлым годом, а на Китай – почти в два раза, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Из общих объемов продаж зарубежных туров на Вьетнам приходится 6,2%, на Китай – 5,3%, на Таиланд – 5,2%. При этом средний чек на туры во Вьетнам на праздники увеличился на 22,3%, достигнув 191 тыс. рублей, что сделало направление самым дорогим в тройке лидеров.

«Основная причина – особенности полетной программы на праздничные майские даты. Если в Таиланде в мае благоприятный «сухой» сезон уже подходит к завершению, то в Нячанге он в самом разгаре», – пояснили в PEGAS Touristik, где Вьетнам занял место прошлогоднего лидера Таиланда.

Для отдыха во Вьетнаме россияне в основном выбирают отели 5 звезд – 51,1% бронирований, доля отелей 4 звезды составила 32,8%. Средняя продолжительность отдыха осталась на уровне 11 ночей, а глубина бронирования увеличилась на 55,5% – до 2,3 месяцев.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что кризис на Ближнем Востоке может негативно повлиять на российский выездной туризм, который демонстрировал стабильный рост в 2025 году и начале 2026-го.