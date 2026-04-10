Домклик: Объем рыночной ипотеки в 2026 году составит 40%

Директор департамента Домклик Сбербанка Алексей Лейпи на Domclick Digital Day в Новосибирске рассказал о развитии российского рынка недвижимости в течение 2026 года.

Ипотечный рынок

Изменения по выдачам программ с господдержкой, в частности «Семейной ипотеки», заставили скорректировать прогнозы на 2026 год. Так, изначально планировалось, что рынок ипотечного кредитования по итогам 2026 года составит около 5,6 трлн рублей. Однако ажиотажный спрос на «Семейную ипотеку» в декабре 2025 года в преддверии корректировок «перетянул» часть спроса на данную программу, и сейчас эксперты склоняются к тому, что рынок ипотечного кредитования к концу 2026-го составит около 5 трлн рублей: приблизительно 60% будет за льготными программами и чуть более 40% – за рыночными.

Рост спроса на базовую ипотеку

Спрос на рыночную ипотеку в 2026 году будет одним из факторов, стабилизирующих ипотечный рынок на фоне модификации Семейной ипотеки – наиболее востребованной программы за последние два года. По нашим подсчётам, в 2026 году объемы выдач по рыночным программам должны увеличиться в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом, а ежемесячные выдачи выйти на уровень около 200 млрд руб. в месяц к 4 кв. 2026 года.

ИЖС

Сегмент индивидуального строительства переживал непростые времена после отмены массовой льготной ипотеки в июле 2024 года. Тем не менее сейчас мы можем с высокой долей уверенности говорить и об успешной адаптации этого сегмента к новым условиям рынка. Мы ожидаем, что с середины 2026 года ежемесячные выдачи на ИЖС достигнут пика – 30 млрд, однако и после этого не упадут ниже 20 млрд руб. В целом рынок ИЖС по итогам года может вырасти на 25% по сравнению с 2025 годом.

Стоимость жилья в РФ и СФО

По итогам 2025 года наибольший прирост стоимости жилья, как по России, так и в Сибирском федеральном округе, был отмечен в сегменте ИЖС. При этом в среднем по РФ цены выросли на 15,2% до 80,3 тыс. руб. за кв. м, а в СФО рост цен вдвое превысил общероссийский (+31,3%), а стоимость «квадрата» достигла 77,7 тыс. рублей.

Также сильнее, чем в среднем по РФ (+8,5%), в СФО выросла и стоимость готовых квартир (+12,5%). Несмотря на это, стоимость кв. м вторичной недвижимости в СФО ниже, чем по России в целом – 99,5 против 122,8 тыс. рублей.

Противоположные тенденции отмечены на рынке новостроек – в СФО они подорожали меньше, чем в общем по России – 6,3% против 8,4%. В январе 2026 года кв. м на первичном рынке обходился в 186,5 тыс. руб. в среднем по России и в 150,2 тыс. руб. – в Сибирском федеральном округе.