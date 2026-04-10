«Пора уходить из чатов»: пошаговая инструкция по спасению коммуникаций от эксперта «МегаФона»

Ваш бизнес под угрозой? Блокировка Телеграма и сбои мессенджеров — это не просто неудобство, а прямой путь к финансовым потерям и операционному хаосу. Как спасти коммуникации с клиентами и перевести их на устойчивые рельсы, не потеряв аудиторию? Мы узнали у эксперта «МегаФона» Екатерины Гаммель, и она дала пошаговую инструкцию.

1. Оперативное уведомление через СМС и электронную почту

Начните с рассылки СМС по всей клиентской базе.

«Это зрелый сервис, не зависящий от интернета, с показателем прочтения до 98%. Уведомите клиентов об альтернативных каналах: соцсетях или собственном приложении. Если вы используете электронную почту, отправьте письмо и туда», — советует эксперт.

2. Усиление присутствия на альтернативных площадках

Актуализируйте соцсети: обновите сообщества, интегрируйте чат-ботов, добавьте контакты в картографических сервисах.

Используйте офлайн-инструменты: разместите QR-коды в точках продаж, ведущие в ваши соцсети или чат-бот.

Автоматизируйте процессы: настройте сервисы онлайн-записи и напоминания о визитах, чтобы снизить нагрузку на менеджеров.

3. Мотивируйте клиентов

Чтобы ускорить переход, предложите стимулы: скидку за подписку, промокод за регистрацию или эксклюзивный контент (гайд, чек-лист). Это поможет вовлечь аудиторию, а не просто проинформировать её.

4. Анализ результатов

Через 1–2 недели оцените эффективность перехода. Соберите статистику: рост числа подписчиков, трафик в чатах, конверсию переходов. Это поможет понять, какие площадки работают лучше всего.

5. Безопасные решения для команды

Для внутренней коммуникации эксперт рекомендует корпоративные платформы.

«Они сочетают в себе сразу несколько продуктов: ПО для работы с документами, почтовый клиент, облачное хранилище, корпоративный чат и другие. В отличие от публичных мессенджеров, они полностью контролируются бизнесом. Вы можете управлять доступом и оперативно отключать скомпрометированные учетные записи», — подчеркивает Екатерина Гаммель. Спрос на такие решения растет ежегодно из-за требований к безопасности данных и потребности в удобном корпоративном инструменте.