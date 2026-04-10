Байкальская энергетическая компания совместно с депутатами займется подготовкой к отопительному сезону

Байкальская энергетическая компания готова войти в рабочие группы, которые могут быть созданы для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Планы о создании таких групп прозвучали накануне в Законодательном Собрании Иркутской области. В их состав войдут депутаты в муниципалитетах, а задачи будут заключаться в содействии реализации инвестиционных программ, а также координации иных вопросов, направленных на подготовку к зиме.

Накануне в Законодательном Собрании Иркутской области обсудили предварительные итоги прохождения отопительного периода, а также оценили перспективы и прогноз предстоящего зимнего периода. Изучение вопроса прошло в рамках работы комитета по собственности и экономической политике.

Как отметил участник заседания комитета генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко отсутствие платежной дисциплины бюджета при выплате ресурсникам области субсидий создают дополнительные риски, которое в большей степени отражаются на подготовке к зиме малых котельных. Кроме этого, не первый год отмечается недостаточность тарифных источников.

«В сравнении со всеми сибирскими регионами возможности на модернизацию энергетической инфраструктуры в Иркутской области в полтора раза ниже, что не позволяет проводить ремонты в полном объеме. Те же тепловые сети ежегодно перекладываются на уровне 0,4-0,5% от их протяженности при нормативе в 5%», – подчеркнул Олег Причко.

Также в ходе заседания было озвучено, что зима в Иркутской области в текущем сезоне была холоднее среднестатистической, что привело к повышенной нагрузке на инфраструктуру. Несмотря на это, филиалы компании достойно прошли пиковые периоды. В период экстремальных холодов не было допущено каких-либо инцидентов. Персонал и оборудование на ТЭЦ справились со своей задачей. Запасы топлива были и остаются в рамках необходимых параметров.

Между тем, потребность в субсидировании недополученных доходов ресурсоснабжающими организациями продолжает расти. Для формирования аварийно-технического запаса топлива и подготовки к сезону 2026-2027 требуется дополнительно около 570 млн рублей.

По словам заместителя председателя Правительства Иркутской области, Александра Суханова, бюджетные средства на модернизацию объектов тепло- и коммунальной инфраструктуры в бюджете 2026 года пока не предусмотрены.

«Во всех муниципалитетах и муниципальных образованиях в работе у нас 933 коммунальных котельных, 14 ТЭЦ, которые обеспечивают теплом почти 3,5 тысячи социальных объектов и 23 тысячи домов жилищного фонда. Значительная часть муниципальных котельных находятся в сложном или крайне сложном положении, поэтому ситуацию необходимо менять совместными усилиями» – сказал Суханов.

Участники заседания подчеркнули, что недофинансирование влечет за собой некачественное предоставление коммунальных услуг и возникновение чрезвычайных ситуаций.

Изучив складывающуюся ситуацию, предложено активизировать работу по утверждению инвестиционных программ для модернизации теплосетей, особенно в Иркутске и Усолье-Сибирском, принять дополнительные меры по поиску источников финансирования, позволяющих покрыть растущий дефицит ресурсов в сфере теплоснабжения.