«Пилар» стал лидером башенного рынка по темпам роста и числу вышек

«Пилар», коммерческая башенная компания в ГК оператора Т2, вышла на первое место по числу антенно-мачтовых сооружений. Согласно исследованию Telecom Daily, прирост количества башен «Пилара» год к году составил 22%, всего компания контролирует 28,4% рынка АМС.

Telecom Daily проанализировала открытые и закрытые отчеты инфраоператоров, статистику операторов и других участников рынка. Результаты выводят «Пилар» на лидирующую позицию в отрасли. В портфеле компании на конец 2025 года 35,5 тысячи антенно-мачтовых сооружений, «Пилар» опережает ближайшего конкурента на 500 опор.

Темпы строительства объектов «Пилара» значительно превышают показатели других участников рынка. За год компания увеличила число опор на 22% – в основном за счет застройки Ставропольского края и участия в проекте УЦН 2.0, где «Пилар» выступает техническим партнером «Ростелекома». Прирост конкурентов находится на уровне 3-6% год к году.

«Лидерство на рынке инфраструктурных операторов мы рассматриваем не как финишную черту, а как высокую ответственность за качество цифровой среды, от которой сегодня зависит устойчивость бизнеса и развитие всей отрасли. За последние пару лет мы значительно расширили портфель клиентов: каждый третий клиент – региональный оператор, каждый четвертый – вещатель. Вcе больше партнеров понимает преимущества размещения оборудования на наших опорах – это позволяет направлять средства на развитие бизнеса, а не на строительство собственной инфраструктуры. Мы готовы выйти на новые рынки – наращивать сотрудничество с IT-сектором, лесными хозяйствами, агросектором и рекламными агентствами», – Алексей Крушинин, генеральный директор «Пилара».