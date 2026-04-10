Паромная переправа на Ольхон начнет работу с 27 апреля

Паромная переправа с материка на остров Ольхон начнет работу с 27 апреля, однако первые рейсы стартуют с мая. Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

С 1 мая переправу начнут обслуживать два парома – «Дорожник» и «Семен Батагаев». С 1 июня к ним присоединится третий паром – «Ольхонские ворота». Первый рейс из порта Сахюрта будет отправляться в 7 утра.

Подробное расписание можно найти на официальном сайте ВСРП.

Напомним, что ледовую переправу на остров закрыли 24 марта. В 2026 году ее открыли позже, чем обычно, из-за непростой ледовой обстановки – 27 февраля – и по аналогичной причине проложили по новому маршруту.