Бюджет СФР за первое полугодие 2025 года исполнен с дефицитом в 218,3 млрд рублей

Бюджет Социального фонда России за первое полугодие 2025 года исполнен с дефицитом в объеме 218,3 млрд рублей. Доходы фонда составили 7,9 трлн рублей, что на 6,8% больше показателя аналогичного периода 2024 года, расходы выросли на 11,8% – до 8,1 трлн рублей, следует из оперативного доклада Счетной палаты.

Основную долю доходов (71,8%) составили страховые взносы — 5,7 трлн рублей, что на 540,2 млрд рублей больше, чем годом ранее. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета снизились на 5,4%, до 1,9 трлн рублей, и были направлены на социальные выплаты, пособия и государственные гарантии.

Расходы на пенсионное обеспечение выросли почти на 622 млрд рублей (11,9%), составив 5,8 трлн рублей. На меры социальной поддержки семей с детьми израсходовано 979,7 млрд рублей, из которых 760,6 млрд пришлось на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

На реализацию программы материнского капитала направлено 194,2 млрд рублей. Всего с начала программы государственные сертификаты получили 14,8 млн семей, в первом полугодии 2025 года – 341,1 тысячи семей.

В отчетном периоде фонд проводил индексацию социальных выплат: с 1 января страховые пенсии увеличены на 9,5%, с 1 февраля государственные пособия и материнский капитал – на 9,5%, с 1 апреля социальные пенсии – на 14,75%. На санаторно-курортное лечение направлено 92,8 тыс. человек, расходы составили 3,5 млрд рублей.