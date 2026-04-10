С 1 июля при переводах через СБП станет обязательным указывать ИНН для борьбы с дропперами

С 1 июля 2026 года при переводах и платежах через Систему быстрых платежей станет обязательным указывать идентификационный номер налогоплательщика, передает РБК заявление руководителя направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никиты Юрков на форуме «Антифродум».

«ИНН – это универсальный идентификатор, который позволит нам проверять определенные риски сразу и в платежной системе «Мир», и в СБП. И более качественно развивать инструменты, чтобы усложнить дропперам обход ранее введенных ограничений», – пояснил Юрков.

Банки будут самостоятельно обмениваться ИНН при операциях через инфраструктуру НСПК, для граждан процедура перевода не изменится, сообщили в пресс-службе компании. Эта мера уже работает в платежной системе «Мир» и станет дополнительным инструментом борьбы с мошенническими операциями.

Напомним, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах денежных переводов. Новые требования направлены прежде всего на предпринимателей и самозанятых, принимающих оплату напрямую на карту без отражения операций в отчетности. «Речь идет о системной борьбе с теневым сектором экономики», – отметил исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин.