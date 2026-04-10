После снижения ключевой ставки семь крупных банков уменьшили стоимость кредитов наличными

После мартовского заседания Банка России, на котором ключевая ставка была снижена на 0,5 процентного пункта до 15%, более половины крупных банков изменили условия по кредитам. Семь банков из топ-20 уменьшили полную стоимость кредитов наличными, а пять – повысили, свидетельствуют данные индекса кредитов Финуслуг.

По состоянию на 9 апреля 2026 года средняя полная стоимость кредита наличными в 20 крупнейших банках по объему розничного портфеля составила 30,60% годовых, снизившись на 0,28 процентного пункта. При этом средняя минимальная ставка достигла 22,25%, средняя максимальная – 38,95%.

Максимальный уровень полной стоимости кредита в топ-20 достигает 54,16%, минимальный – 13,88%. Разброс ставок остается значительным в зависимости от банка и условий кредитования.

Напомним, 20 марта Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15% годовых. Это уже седьмое снижение подряд в рамках цикла смягчения денежно-кредитной политики, начавшегося в середине прошлого года. Действия регулятора полностью совпали с прогнозами ведущих экономистов.