«Мы видим попытки замаскировать майнинг под обогрев курятника» – Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт»

В России вводят уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют: документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

По закону «О цифровых финансовых активах» майнинг разрешён только после регистрации в реестре — но из 50 тысяч занимающихся им в РФ субъектов в нём лишь 1 489. Проект статьи 171.6 УК предусматривает:

за майнинг без регистрации при доходе свыше 3,5 млн руб. или крупном ущербе — штраф до 1,5 млн руб., обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет;

за те же деяния организованной группой или с особо крупным ущербом (свыше 13 млн руб.) — штраф до 2,5 млн руб., принудительные работы до пяти лет или лишение свободы до пяти лет с возможным штрафом.

Иркутская область – один из регионов, где майнинг запрещен. Что происходит с нелегальными криптодобытчиками? Помогут ли «наказания рублем»? И как дифтарифы, введенные в регионе, уже изменили «аппетиты» серых майнеров? Об этом Сибирское информационное агентство (СИА) побеседовало с директором ООО «Иркутскэнергосбыт» Андреем Харитоновым.

После запрета майнинга на юге Иркутской области весной 2025 года «белый» майнинг ушел – кто на север региона, кто в другие субъекты РФ. А что произошло с «серым» сектором? Есть ли у вас актуальные цифры?

– «Белые» майнеры – это в основном крупные, промышленные фермы – в большинстве случаев закупают электроэнергию на оптовом рынке, минуя нас. Поэтому привести какие-то цифры здесь мы не можем.

А вот что касается «серой» зоны, то тут ситуация неоднозначная. На карте нелегального майнинга, которую уже несколько лет ведут специалисты «Иркутскэнергосбыта», отмечая места, где «предприимчивые» граждане майнят криптовалюту, сегодня почти 8 тысяч отметок. И это примерные цифры, реальное число нарушителей существенно больше. Отследить и определить работу двух-трех «асиков» проблематично, а ведь не факт, что их владельцы отчитываются о своей деятельности и платят налоги. Значит, они тоже являются «серыми» майнерами. (Закон сегодня позволяет физлицам заниматься майнингом в разрешенных территориях, но при этом ограничивает потребление электроэнергии 6 тыс. кВт*ч в месяц, обязывает оплачивать электроэнергию по тарифу «Прочие», требует отчитываться о полученных средствах, а следовательно, и платить с них налоги – ред.). География осталась прежней: Иркутский и Шелеховский районы, Ангарск.

При этом есть ощущение, что «серого» майнинга в этом году действительно стало меньше. Если в 2025-м после введения дифференцированных тарифов многие переместили оборудование в гаражи, поскольку на них дифтариф в тот момент не распространялся, то после того, как были установлены диапазоны потребления и на гаражные строительные кооперативы (они начали действовать как раз с января 2026 года) кто-то начал свои «асики» отключать.

То есть дифтарифы возымели эффект? Есть ли надежда, что они приведут к исчезновению нелегальной криптодобычи?

– Дифтариф частично, хотя и не окончательно помог в этом вопросе. Диапазоны потребления для гаражей действуют меньше квартала, думаю, еще не все владельцы криптоферм это осознали. Интересно будет посмотреть динамику в течение года.

В любом случае, потребление электроэнергии у них будет уходить в верхний диапазон соответственно, тариф будет коммерческий, и такой сверхприбыли, как раньше, майнинг приносить уже не будет. Особенно учитывая, что биткоин сильно потерял в стоимости, а майнинг криптовалют стал сложнее и дороже.

Ранее вы неоднократно рассказывали, что «Иркутскэнергосбыт» судится с нелегальными криптодобытчиками. Учитывая законодательные изменения, продолжаются ли эти судебные разбирательства? Каков процент положительных судебных решений?

– Мы начали судиться в 2019 году. За это время подали 2170 судебных исков. Общая сумма наших претензий – почти 1,4 млрд рублей. По 1404 из них судебные решения были приняты в нашу пользу – в общей сложности нам удалось взыскать почти 700 миллионов. Еще 108 претензий было урегулировано в досудебном порядке – граждане оплачивали предъявленные им счета за электричество, и мы отзывали иск. На рассмотрении остаётся 308 дел. Суд – дело не быстрое, в среднем, разбирательство по иску может длиться до года.

А как энергетики определяют точку нелегального майнинга?

– Обычное бытовое потребление характеризуется графиком неравномерной нагрузки в течение дня с характерными пиками – утром и вечером. Для квартир фоновая нагрузка меньше, для домов с электроотоплением больше, но в целом картина по домохозяйствам складывается похожая. Как только эта картина меняется, нагрузка становится значительно выше, и этот всплеск сохраняется месяц-два-три – у специалистов «Энергосбыта» возникают подозрения.

В таких случаях мы можем попросить владельцев пустить наших специалистов в дом – проверить приборы учета. Ведь проблема может крыться и в некорректной работе счетчика. Бывает так, что специалисты видят: в доме идет ремонт, работает строительное оборудование, мощные тепловые пушки – причина повышенного энергопотребления становится понятна. Но бывает и так, что внуки без ведома бабушки ставят «асики» у нее на балконе. Или владельцы отказываются впустить наших сотрудников, и тогда по косвенным признакам: характерному шуму, показаниям тепловизора мы убеждаемся, что граждане потребляют электричество явно не в бытовых целях. И тогда уже действуем в рамках судебных исков.

Обычно граждане пытаются списать сверхпотребление на зарядку для электромобиля, обогрев теплицы или курятника. В нашей практике был истории, когда граждане заявляли, что сушили лес для постройки дома – при этом на участке не было ничего, кроме землянки, к которой было подключено 150 кВт. «Насушили» в итоге на 900 тысяч рублей. Был ответчик, на участке которого наши специалисты обнаружили собственную трансформаторную подстанцию, ангар и охрану с собаками. И хотя он пытался убедить суд, что трансформатор и ангар не его, ему принадлежит только земля, а она «не является энергопринимающим устройством», суд встал на нашу сторону. Гражданину пришлось заплатить почти 3 млн рублей.

Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий серьезные штрафы – до 10 млн рублей – за нарушение правил добычи цифровых активов. Это способно серьёзно повлиять на ситуацию с «серым» майнингом?

– Думаю, это определённо поможет. Все беседы, уговоры, апелляции к совести, указания, что нелегальный майнинг приводит к пожарам, перегрузке и поломке энергетического оборудования сетей, не приводят к результату. Как показывает практика, на большинство людей действует только наказание рублём.

Майнить криптовалюты законно возможно. Но для этого граждане и предприятия обязаны соблюдать ряд условий:

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны зарегистрироваться в специально предусмотренном реестре Федерального налогового ведомства.

- Для физических лиц предусмотрена возможность майнить криптовалюту без регистрации, однако существует ограничение по потреблению электроэнергии (не более 6 тыс. кВт⋅ч в месяц), требование подачи отчетности о полученных средствах, а также оплаты по соответствующему коммерческому тарифу.

- Вести такую деятельность можно только там, где на нее нет запрета. Напомним, с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запрещен майнинг криптовалют в Республиках Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, а также в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области. В Иркутской области запрет действует в 21 районе на юге региона, в том числе в городах Иркутск, Ангарск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово, Свирск, Зима и прилегающих к ним территориях.

В Забайкальском крае и Республике Бурятии действуют частичные ограничения: они вводятся только в осенне-зимний период до 2031 года.

