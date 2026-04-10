Строительная компания в Иркутске задолжала вахтовикам 23 млн рублей по зарплатам

Долг по зарплатам в 23 млн рублей выявили в Иркутске. Такую сумму не заплатила людям одна из местных компаний, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, 177 вахтовикам, которые сотрудничали со строительно-монтажной организацией, в декабре 2025 года не перечислялась заработная плата в полном объеме, а также не производились иные выплаты, в том числе положенные при увольнении. В результате этого возникла задолженность по оплате труда.

На этом основании прокуратура внесла генеральному директору организации представление, а также возбудила дело об административном правонарушении – руководителя оштрафовали. После этого долги перед сотрудниками были полностью погашены.