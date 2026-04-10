Новости

Замдиректора фирмы в Иркутской области уличили в незаконном майнинге на 40 млн рублей

Уголовное дело возбудили в Иркутске по факту незаконного майнинга криптовалюты. Фигурантом стал 36-летний заместитель генерального директора коммерческой организации, сообщают пресс-службы региональных прокуратуры и СК.

Фото: прокуратура Иркутской области

По версии следствия, мужчина в период с июня по декабрь 2025 года в производственных помещениях на проспекте Строителей и Монтажников, подключенным к электросетям города Шелехова, разместил не менее 100 единиц майнингового оборудования для добычи криптовалюты. Оплата за электроэнергию, потребленную вычислительной техникой, не производилась. Ущерб электроснабжающей организации составил свыше 29 млн рублей.

Также с июня по декабрь 2025 года фигурант разместил еще не менее 100 «машинок» для добычи криптовалюты в трех частных домах в поселках Чистые Ключи и Баклаши Шелеховского района. Мужчина платил за потребленную энергию по льготному для населения тарифу – ущерб от его действий оценили более чем в 11 млн рублей.

При проведении обысков сотрудниками СК изъято майнинговое оборудование, три дорогостоящих автомобиля, а также иные предметы, имеющие доказательное значение. Расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /
