Медведи проснулись на Байкале: туристов просят быть осторожными

В Иркутской области начали просыпаться медведи – об этом предупреждают специалисты «Заповедного Прибайкалья». Накануне они заметили первого хищника.

«Первый медведь проснувшийся в Прибайкальском национальном парке в 2026 году, был замечен 9 апреля неподалеку от поселка Байкал Слюдянского района. Неторопливого и задумчивого мишку наблюдал в бинокль руководитель Байкальского участкового лесничества Андрей Игнатенко. Зверь, по словам государственного инспектора, медленно брел по гребню сопки и даже не думал приближаться к человеческому жилью», – прокомментировали в организации.

Зимний сон медведей в Прибайкальском национальном парке в среднем длится 166 дней, в 2026 году этот срок оказался равен 163 дням. Первыми из берлог обычно выходят одиночные медведи – взрослые самцы. Медвежата и их матери появятся через две-три недели.

Туристов просят быть аккуратными – избегать одиночных походов, передвигаться в открытых местах, не устраивать свалки, не подходить к медвежатам – рядом есть их мать, носить с собой перцовый аэрозоль и фальшфейер. Заметив издалека медведя, обозначить свое присутствие громкими звуками – это его отпугнет. Не поворачиваться к зверю спиной и медленно отступать.