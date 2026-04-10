«Эффект сырьевого ралли»: почему доллар рухнул ниже 75 рублей и что будет дальше

Курс доллара на международном валютном рынке Форекс сегодня опускался ниже 74,7 рубля впервые с марта 2023 года. Главная причина такого движения — увеличение предложения валюты со стороны экспортеров.

– На фоне конфликта на Ближнем Востоке резко выросли мировые цены на энергоресурсы, металлы и удобрения. Из-за этого налоговые доходы России от добычи нефти в апреле могут вырасти примерно до 700 млрд руб. Так же стоит отдельно отметить усиление спроса на российские энергоресурсы на фоне дефицита ближневосточных объемов углеводородов, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Среднесрочно рубль поддерживает жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Регулятор 20 марта снизил ставку только до 15%, а в апрельском резюме отметил охлаждение внутреннего спроса. Для валютного рынка это важно, потому что при высокой ставке спрос на импорт и, соответственно, на валюту слабее. Сам Банк России прямо указывает, что курс рубля в нынешних условиях определяется прежде всего балансом спроса импортеров на валюту и ее предложения со стороны экспортеров.

– Отсюда и вывод, что рубль сейчас поддерживают сразу три фактора. Высокая ставка, слабый спрос на валюту внутри страны и рост экспортной выручки на фоне подорожавшего сырья. По нашим прогнозам, в ближайшие недели доллар может оставаться в диапазоне 76–80 рублей, но во втором полугодии будет торговаться ближе к 80–86, если эффект сырьевого ралли ослабнет, а импорт начнет восстанавливаться, – резюмирует Владимир Чернов.